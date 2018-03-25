Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.
Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

Українка виграла два "золота" на змаганнях з гирьового спорту в Польщі

25 березня, 2018 - 22:50
Фото: ERVE.UA

Спортсменка із Рівного Оксана Маліновська здобула дві золоті нагороди у Кубку Польщі з гирьового спорту.

Про це повідомляє vse.rv.ua.

«У підсумку наша спортсменка виборола дві золоті медалі. Виконавши вправу ривок гирі 24 кг, вона підняла її 102 рази і тріумфувала. Також у командній естафеті (поштовх гирі 16 кг, по 3 хвилини) Оксана теж із золотом», - йдеться у повідомленні.

Тиждень тому Оксана Маліновська перемогла на міжнародному турнірі "Valhalla Open 2018" в Осло.

Джерело: День

Більше новин

Ryanair може літати в 6 міст України
Правозахисники закликають ФРН не видавати Пучдемона
Українсько-італійський фільм увійшов до п’ятірки фіналістів кінопремії David di Donatello
У Каталонії скликають мітинги на знак протесту проти арешту Пучдемона
Цукерберг вибачився за витік даних Facebook у найбільших газетах Британії
Меркель виступила за нормалізацію відносин з Туреччиною

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 