Українка виграла два "золота" на змаганнях з гирьового спорту в Польщі

Спортсменка із Рівного Оксана Маліновська здобула дві золоті нагороди у Кубку Польщі з гирьового спорту.

Про це повідомляє vse.rv.ua.

«У підсумку наша спортсменка виборола дві золоті медалі. Виконавши вправу ривок гирі 24 кг, вона підняла її 102 рази і тріумфувала. Також у командній естафеті (поштовх гирі 16 кг, по 3 хвилини) Оксана теж із золотом», - йдеться у повідомленні.

Тиждень тому Оксана Маліновська перемогла на міжнародному турнірі "Valhalla Open 2018" в Осло.