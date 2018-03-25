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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

Українсько-італійський фільм увійшов до п’ятірки фіналістів кінопремії David di Donatello

25 березня, 2018 - 19:51
Фото з відкритих джерел

Українсько-італійський фільм "ІZI" увійшов до п’ятірки фіналістів італійської кінонагороди David di Donatello.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно

"Українсько-італійський фільм "ІZI", створений за підтримки Держкіно, увійшов до п’ятірки фіналістів для отримання нагороди David di Donatello у номінаціях "Найкращий режисер-дебютант" і "Найкращий актор", - йдеться у повідомленні.

На церемонії були присутніми режисер стрічки Андреа Ман’яні, виконавець головної ролі Нікола Ночелла, продюсери Олег Щербина, Кіара Барбо, Жанпаоло Сміралья та Стефано Бассо.

Давид ді Донателло — це найпрестижніша нагорода в італійському кінематографі, італійський "Оскар". Її щорічно вручає з 1956 року Академія італійського кіно (Accademia del Cinema Italiano). Нагорода зроблена у вигляді золотої статуетки — копії статуї Давида скульптора Донателло.

Премія вручається у 24 категоріях. На даний час кінопремію «Давид ді Донателло» та Академію італійського кіно очолює кінорежисер та сценарист Джуліано Монтальдо.

Нагадаємо, що повнометражний фільм "ІZI" - це перша офіційна копродукція України з Італією. Стрічку було створено за підтримки Держкіно України, Міністерства культури Італії та аудіовізуального фонду Фріулі-Венеція-Джулія (Італія). Виробництвом займалися компанії Fresh Production Group (Україна), Bartlebyfilm та Pilgrim Film (Італія).

У фільмі зіграли італійські та українські актори Нікола Ночелла, Барбара Буше, Остап Ступка, Вероніка Шостак і Орест Гарда.

Джерело: День

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