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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

В АТО бойовики обстрілюють позиції ЗСУ, загинув український військовий

25 березня, 2018 - 19:03
Фото Reuters

Російсько-окупаційні війська і далі зривають домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби зафіксовано 19 обстрілів українських позицій на Донецькому напрямку. 

Про це повідомляє у прес-центр АТО.

"Зокрема із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів агресор обстріляв наші позиції в Опитному та Лебединському, а з мінометів 82 калібру й танка вів вогонь поблизу Пісків. Також 82 мм міномети ворог застосував по оборонцях Талаківки, гранатомети різних систем - по захисниках Авдіївки, Богданівки та Широкиного, а великокаліберні кулемети - по наших укріпленнях у районі Верхньоторецького", - йдеться у повідомленні. 

Крім того зі стрілецької зброї окупанти обстрілювали позиції сил АТО поблизу шахти Бутівка, Кам’янки та тричі - Мар’їнки. 

На Луганському напрямку зберігалася тиша. 

Унаслідок ворожого вогню один український захисник загинув.

Джерело: День

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