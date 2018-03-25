В АТО бойовики обстрілюють позиції ЗСУ, загинув український військовий

Російсько-окупаційні війська і далі зривають домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби зафіксовано 19 обстрілів українських позицій на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє у прес-центр АТО.

"Зокрема із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів агресор обстріляв наші позиції в Опитному та Лебединському, а з мінометів 82 калібру й танка вів вогонь поблизу Пісків. Також 82 мм міномети ворог застосував по оборонцях Талаківки, гранатомети різних систем - по захисниках Авдіївки, Богданівки та Широкиного, а великокаліберні кулемети - по наших укріпленнях у районі Верхньоторецького", - йдеться у повідомленні.

Крім того зі стрілецької зброї окупанти обстрілювали позиції сил АТО поблизу шахти Бутівка, Кам’янки та тричі - Мар’їнки.

На Луганському напрямку зберігалася тиша.

Унаслідок ворожого вогню один український захисник загинув.