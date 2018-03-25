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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

В Білорусі на День волі по всій країні затримують активістів

25 березня, 2018 - 12:30
Фото: twitter.com/euroradio

У Білорусі затримують активістів, які потенційно можуть організувати несанкціоновану ходу в Мінську на День волі. Про це повідомляє "Єврорадіо".

Зокрема, як зазначається в повідомленні, у столиці за грати вже потрапили Володимир Некляєв, Євген Афнагель, В'ячеслав Сівчик та ряд інших. Затримання напередодні проходили і в регіонах, тривають вони і в неділю, 25 березня.

Так, поета і громадського діяча, колишнього політв'язня Славоміра Адамовича затримали в Мар'їній Гірці. Його вивели з електрички, на якій він збирався їхати до Мінська на святкування 100-річчя проголошення державної незалежності Білоруської народної республіки і повели в РВВС, пише у Facebook прес-секретар руху солідарності "Разам" Олена Товста.

Крім того, на сайті "Хартія'97" повідомляється, що на виїзді з Бобруйська затримали п'ятьох активістів Білоруської соціал-демократичної партія (БСДП), які їхали на дозволений владою мітинг-концерт у Мінську.

Також по дорозі до Мінська була затримана журналістка Ольга Чайчіц.

Як повідомлялося, влада Білорусі з нагоди 100-річчя проголошення державної незалежності Білоруської народної республіки (День волі) дозволила в Мінську лише мітинг і концерт біля Оперного театру. Дозволу на ходу немає.

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