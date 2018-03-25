В Еквадорі перекинувся автобус з туристами: 12 загиблих, 25 постраждалих

На заході Еквадору в результаті перевороту автобуса загинули 12 людей, ще 25 отримали поранення різного ступеня. Про це повідомляє El Comercio з посиланням на комісію у справах транспорту, передає "РБК-Україна".

Зокрема, повідомляється, що інцидент стався в суботу, 24 березня. Дзвінок про подію надійшов у поліцію приблизно о 13:51 в суботу. Також стало відомо, що аварія сталася в провінції Манабі. За даними видання, 22 людини перебувають у лікарнях. Серед постраждалих є діти і люди похилого віку.

Варто зазначити, що ділянка дороги, на якій сталася автокатастрофа, називають "поворотом смерті".

Як повідомлялося раніше, пасажирський автобус потрапив в ДТП на північному сході Таїланду в провінції Накхон Ратчасіма в результаті чого загинули щонайменше 18 осіб, ще 33 людини постраждали. Відзначається, що автобус з пасажирами повертався в північно-східну провінцію Каласін з далекої подорожі в приморську провінцію Чантабурі, яка межує з Камбоджею.