В Німеччині арештували Пучдемона

Німецька поліція затримала колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона в землі Шлезвіг-Гольштейн. Про це інформує Tagesspiegel, передає "Укрінформ".

"Лідер сепаратистів був арештований при в'їзді в Шлезвіг-Гольштейн. Він повертався з Фінляндії до Бельгії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідь на оголошений на вихідні розшук була швидкою. Німецька поліція затримала 55-річного політика в неділю вдень незабаром після перетину ним на автомобілі кордону з Данії.

Нагадаємо, іспанська влада видала міжнародний ордер на арешт у п'ятницю ввечері, коли Пучдемон перебував у Фінляндії.

Інформацію про затримання підтвердив його адвокат Жайме Алонсо-Куевілс іспанському інформаційному агентству EFE. Очевидно, Пучдемон хотів поїхати до Гамбурга, а звідти до Брюсселя, де жив останні місяці.

Тепер німецька влада має вивчити законність ордеру на арешт Іспанії та ухвалити рішення про видачу Пучдемона цій країні, де йому загрожує до 25 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що суддя Верховного суду Іспанії звинуватив 13 каталонських політиків, у тому числі Пучдемона, у перевороті з метою оголосити незалежність Каталонії від Іспанії. Також були видані міжнародні ордери на арешт.