Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.
Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

В Німеччині арештували Пучдемона

25 березня, 2018 - 15:12
Фото Reuters

Німецька поліція затримала колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона в землі Шлезвіг-Гольштейн. Про це інформує Tagesspiegel, передає "Укрінформ".

"Лідер сепаратистів був арештований при в'їзді в Шлезвіг-Гольштейн. Він повертався з Фінляндії до Бельгії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідь на оголошений на вихідні розшук була швидкою. Німецька поліція затримала 55-річного політика в неділю вдень незабаром після перетину ним на автомобілі кордону з Данії.

Нагадаємо, іспанська влада видала міжнародний ордер на арешт у п'ятницю ввечері, коли Пучдемон перебував у Фінляндії.

Інформацію про затримання підтвердив його адвокат Жайме Алонсо-Куевілс іспанському інформаційному агентству EFE. Очевидно, Пучдемон хотів поїхати до Гамбурга, а звідти до Брюсселя, де жив останні місяці.

Тепер німецька влада має вивчити законність ордеру на арешт Іспанії та ухвалити рішення про видачу Пучдемона цій країні, де йому загрожує до 25 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що суддя Верховного суду Іспанії звинуватив 13 каталонських політиків, у тому числі Пучдемона, у перевороті з метою оголосити незалежність Каталонії від Іспанії. Також були видані міжнародні ордери на арешт.

Більше новин

Цукерберг вибачився за витік даних Facebook у найбільших газетах Британії
У ВР пояснили, чому Україна не висилає дипломатів РФ після отруєння Скрипаля
Річниця загибелі Чорновола: Сотні українців прийшли під АПУ
У Білорусі затримали лідера опозиції та десятки активістів, - ЗМІ
Геращенко подякувала СБУ за операції, про які говорити можна буде лише після війни
Гройсман: Розрив економічних відносин з РФ збалансує експортну політику України

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 