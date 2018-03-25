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Ліна Костенко, українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадський і культурний діяч

В Одесі пройшов Марш врятованих псів

25 березня, 2018 - 22:28
Фото QHA

Сьогодні, 25 березня 2018 року, в Одесі відбувся марш врятованих собак.

Він стартував о 12 годині дня біля Міського саду. Колона пройшла по вулиці Дерибасівській, Приморському бульвару - до пам'ятника Дюку, повідомляє QHA.

Девіз маршу: "У добра немає меж і порід!"

Одна з цілей цього заходу, як зазначила представник ветеринарної клініки "Ексвет" Ірина Райлян, пропаганда відповідальності людей перед вихованцями і суспільства - перед бездомними тваринами.

На марші можна було побачити песиків, врятованих з вулиць від жорстокості та отруєнь, яких вилікувано силами волонтерів, й породистих псів, чиї господарі підтримують і поділяють ідеї гуманного ставлення до тварин.

 
              
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