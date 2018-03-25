В Україну прийшло весіннє тепло, - гідрометцентр

В Україні у понеділок, 26 березня, переважно без опадів, вдень 4-9° тепла.

Про це повідомляє Український гідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

“26 березня в Україні без опадів, лише вдень в Одеській області помірний, в Миколаївській, Вінницькій та Кіровоградській областях невеликий дощ. Вночі та вранці в Україні місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с”, - йдеться у повідомленні.

Температура вночі 4-9° морозу, у східних, центральних областях і в Карпатах місцями 11-13° морозу; вдень 4-9° тепла, на півночі Лівобережжя подекуди 0-3° тепла.

У Києві в понеділок без опадів, вночі та вранці на дорогах слизько. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 6-8° тепла.

Найближчої доби у Дніпрі без опадів, вночі та вранці місцями туман, на дорогах слизько. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 3-5° тепла.

26 березня у Харкові без опадів, вночі та вранці місцями туман, на дорогах слизько. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° тепла.

В Одесі найближчої ночі без опадів, вдень дощ. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.

У Львові протягом 26 березня без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 9-11° тепла.

В Карпатах 26 березня без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° тепла.