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Війська Асада захопили місто Хараста в Східній Гуті

25 березня, 2018 - 09:10
Фото Deutsche Welle

Одне з найважливіших міст анклаву Східна Гута - Хараста - перейшло під контроль військ сирійського правителя Башара Асада. За інформацією DW, відповідне повідомлення поширила урядова агенція новин SANA.

За даними інформагентства, вірні сирійському правителю війська та їхні союзники розпочали розчистку вулиць міста від барикад та укріплень. Це має полегшити роботу саперів задля пошуку вибухонебезпечних предметів і розмінування, передає dpa.

Переходу Харасти під контроль Асада передувала евакуація з міста останньої групи бойовиків ісламістського угруповання "Ахрар аш-Шам" та членів їхніх родин. Це відбулося у рамках досягнутої раніше угоди з сирійським урядом про вихід ісламістів з міста гуманітарним коридором в обмін на гарантії безпеки. Бойовиків опозиційного до Асада угруповання перевезли до районів північно-західної провінції Ідліб, що контролюється опозицією.

За даними розташованого в Лондоні Сирійського центру спостереження за дотриманням прав людини (SOHR), упродовж останніх двох днів Харасту залишили щонайменше 4,7 тисячі людей, у тому числі й 1,3 тисячі повстанців.

Тим часом розпочатий з середини лютого наступ військ Башара Асада та його союзників на Східну Гуту триває. За інформацією SOHR, на даний момент сили Асада, яких підтримують російські військові, контролюють як мінімум 90 відсотків території анклаву. Спостерігачі посилаються на мережу власних інформаторів. Незалежних підтверджень цієї інформації поки не надходило.

Як повідомлялося раніше, у Сирії в результаті атаки авіації підтримуваного Росією уряду Башара Асада запальними бомбами по місту Арбін в районі Східної Гути в п'ятницю, 23 березня, загинули 37 мирних жителів

Джерело: Deutsche-Welle

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