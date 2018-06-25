9 країн ЄС формалізують план створення спільних сил реагування

Дев'ять країн ЄС у понеділок формалізують план створення європейських сил реагування, щоб зберегти близькі стосунки Британії з оборонними силами ЄС після Brexit.

Про це повідомила французький міністр Флоранс Парлі, передає Reuters.

Сили, відомі як Європейська ініціатива реагування (European Intervention Initiative), призначені для швидкого розгортання, щоб впоратися з кризовими ситуаціями.

Угода про наміри має бути підписана в Люксембурзі в понеділок Францією, Німеччиною, Бельгією, Великою Британією, Данією, Нідерландами, Естонією, Іспанією і Португалією, заявив міністр оборони Франції Флоранс Парлі.

Міністри оборони країн-членів ЄС у понеділок планують узгодити правила пакту, відомого як Постійне структуроване співробітництво (PESCO), яке буде підтримуватися новим багатомільярним оборонним фондом з 2021 року.

При цьому зазначено, що Британія підтримала цей захід як спосіб зберегти серйозні зв'язки з блоком в сфері оборони після Breхit.