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9 країн ЄС підписали угоду про створення Європейських сил військового реагування

25 червня, 2018 - 19:15
Фото Reuters

Міністри оборони дев'яти країн ЄС, включаючи Велику Британію, підписали угоду про формування спільних Європейських сил військового реагування, яка дозволить продовження британської участі після Brexit.

Про це пише ЄП з посиланням на Politico.

Ініціатива спільних сил, очолювана президентом Франції Еммануелем Макроном в рамках планів створення автономних європейських збройних сил оборони, буде спрямована на швидке розгортання військ у кризових ситуаціях поблизу кордонів Європи. У групу входять Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Естонія, Іспанія і Португалія.

"Мета: щоб наші збройні сили навчилися пізнавати один одного і діяти разом", - сказав міністр оборони Франції Флоренс Парлі.

"Завдяки обміну кадрами та спільним навчанням ми створимо європейську стратегічну культуру. Ми будемо готові передбачити кризи та оперативно та ефективно реагувати на них", - зазначив він.

Ініціатива буде відрізнятися від європейського оборонного пакту, відомого як PESCO, який включає в себе всі країни-члени ЄС, крім Великої Британії, Мальти і Данії.

Велика Британія була "дуже зацікавлена в підписанні угоди, щоб підтримувати співпрацю з Європою за межами двосторонніх зв'язків", сказав Парлі.

Група буде працювати "якомога ближче з Європейським оборонним Союзом, тому що ми знаємо, що наші війська беруть участь або в НАТО, чи в ЄС, але також в місіях ООН або антитерористичних коаліціях", - сказала міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн перед зустріччю міністрів оборони в Люксембурзі.

В рамках обговорення правил PESCO міністри оборони ЄС також домовилися встановити загальні умови для "участі третіх держав в проектах PESCO в листопаді — правила, які також будуть застосовуватися до Великої Британії, як тільки вона покине блок.

Джерело: Європейська правда

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