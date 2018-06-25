Балуху стало зле після 99 днів голодування, - адвокат

Стан здоров'я утримуваного в СІЗО окупованого Сімферополя українського активіста Володимира Балуха після 99-ти днів голодування різко погіршився.

Про це повідомила адвокат Ольга Дінзе після відвідування свого підзахисного в СІЗО Сімферополя, передає "Крим.Реалії".

"У нього дуже сильні болі в області грудей і підлопаткового м'яза. Швидше за все, сталося защемлення нерва", – розповіла Дінзе.

За її словами, Балух відмовився йти на прогулянку, бо "просто фізично не зміг цього зробити".

Крім того, він також не зміг би взяти участь у засіданні щодо розгляду клопотання про умовно-дострокове звільнення.

Дінзе уточнила, що Балух не вживає їжу, а тільки п'є воду.

Захисниця додала, що активіста перевели до нової камери. За словами Балуха, "камера нормальна, жодних проблем з іншими ув'язненими немає".