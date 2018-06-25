Біля узбережжя грецького півострова Пелопоннес стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,4 стався недалеко від узбережжя грецького півострова Пелопоннес. Про це йдеться в повідомленні Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, передає "РБК-Україна".

За даними служби, епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 38 км на захід від міста Метоні.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу, що стався в понеділок, 18 червня, в японській провінції Осака, загинули п'ятеро осіб, ще 379 постраждали.