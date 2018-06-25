Нащо слова? Ми діло несемо.
Олег Ольжич, український поет, археолог і політичний діяч

Біля узбережжя грецького півострова Пелопоннес стався землетрус

25 червня, 2018 - 09:36
Фото Reuters

Землетрус магнітудою 5,4 стався недалеко від узбережжя грецького півострова Пелопоннес. Про це йдеться в повідомленні Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, передає "РБК-Україна".

За даними служби, епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 38 км на захід від міста Метоні.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу, що стався в понеділок, 18 червня, в японській провінції Осака, загинули п'ятеро осіб, ще 379 постраждали.

Джерело: РБК-Україна

Більше новин

У Ефіопії заарештували 30 підозрюваних у скоєнні замаху на прем’єра
У США через імміграційну політику Трампа пройшла хвиля протестів
В Італії уряд заборонив рятувальникам допомагати кораблям з біженцями
У Нігерії кочівники атакували фермерів: 86 загиблих
Українські дзюдоїсти вибороли 6 медалей на Кубку Європи у Словенії
Трамп планує огородити технологічні підприємства США від китайських інвестицій

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 