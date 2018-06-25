Біля узбережжя грецького півострова Пелопоннес стався землетрус

25 червня, 2018 - 09:36
Землетрус магнітудою 5,4 стався недалеко від узбережжя грецького півострова Пелопоннес. Про це йдеться в повідомленні Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, передає "РБК-Україна".
За даними служби, епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 38 км на захід від міста Метоні.
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу, що стався в понеділок, 18 червня, в японській провінції Осака, загинули п'ятеро осіб, ще 379 постраждали.
Джерело: РБК-Україна