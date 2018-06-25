Цього року абітурієнти можуть подати 7 заяв до вишів, - Гриневич

В Україні у 2018 році абітурієнти можуть подавати до вишів до 7 заяв на 4 спеціальності. Про це на брифінгу сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє "Укрінформ".

"Передбачено, що вступники можуть подати до 7 заяв закритих фіксованих та відкритих конкурсних пропозицій на 4 спеціальності", - сказала Гриневич.

Вона додала, що в цьому році абітурієнти можуть використовувати сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років з усіх предметів, окрім іноземних мов.

Подання заяв в електронній формі здійснюється з 2 липня через особистий кабінет на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua.

Також цього року діють додаткові коефіцієнти: галузевий коефіцієнт становить 1,02 для заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, яким надається особлива підтримка.

Сільській коефіцієнт становить 1,02; регіональний коефіцієнт 1 для вишів у Києві, 1,04 для переміщених закладів освіти та вишів у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницький, Чернігівській областях; 1,02 - для вишів в інших областях.

Нагадаємо, у 2017 році заяви до вищих навчальних закладів на всі освітньо-кваліфікаційні рівні подали більше 511 тис. абітурієнтів.