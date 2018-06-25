Держборг України скоротився до $76,3 млрд, - Мінфін

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в травні скоротився на 1% ($0,79 млрд) - до $76,26 млрд (за станом на 31 травня) порівняно з попереднім місяцем. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають "Українські Новини".

Державний і гарантований державою борг на кінець травня становив 1,9 трлн грн, або $76,3 млрд, проти 2 трлн грн, або $77,1 млрд, місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 травня склав 1,7 трлн грн ($66,2 мільярда) проти 1,8 трлн грн ($66,7 млрд) у квітні.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць скоротився на $0,6 млрд до 37,6 млрд грн, тоді як прямий внутрішній борг скоротився на 6,1 млрд грн до 747,3 млрд грн (в доларовому еквіваленті до $28,6 млрд).

Гарантований державою борг на 31 травня становить 262,3 млрд грн, або $10 млрд.

Зазначимо, що в квітні цього року скоротився на 0,4%, або на $0,32 млрд - до $77 млрд порівняно з попереднім місяцем.

Як повідомлялося, раніше у червні голова Національного банку України Яків Смолій заявив про те, що обсяг міжнародних резервів України є достатнім, щоб пройти через період пікових платежів за державним боргом до кінця 2020 року без зовнішнього фінансування.