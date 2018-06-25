Держборг України скоротився на $800 млн

Сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України в травні 2018 року скоротився на 1%, або на 0,79 мільярда доларів, - до 76,26 мільярда доларів.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

В національній валюті держборг зменшився на 1,4%, або на 27,97 млрд грн, - до 1,993 трлн грн.

За даними Мінфіну, скорочення боргу обумовлено як погашенням частини зобов'язань, так і зміцненням курсу нацвалюти.

З початку року сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг в доларовому вираженні скоротився на 0,1%, або на 0,05 млрд доларів, в гривні, завдяки її зміцненню він знизився істотніше - на 6,9%, або на 148, 67 млрд грн.

Мінфін уточнив, що за підсумками травня частка держборгу в доларах США збільшилася з 41,35% до 41,95%, в гривні - з 31,93% до 32,18%, тоді як у валюті МВФ SDR - скоротилася з 17,66 % до 17,10%, в євро - з 7,9% до 7,61%.