Фонд держмайна оголосив перші 6 конкурсів з відбору радників для "великої" приватизації

Фонд держмайна (ФДМ) оголосив перші шість конкурсів з відбору радників для підготовки до приватизації та продажу пакетів акцій для шести з 22 підприємств, схвалені урядом до приватизації в поточному році. Про це свідчить оголошення в газеті Відомості приватизації, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, ФДМ шукає радників для продажу 100% "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК), 70,7% Індару, 100% "Президент-готелю", держпідприємств "Вугільна компанія Краснолиманська" та завод "Електроважмаш", а також 99,6% "Одеського припортового заводу".

Заявки на участь в конкурсах з "Індару", "Президент-готелю", ОПЗ приймаються до 20 липня включно, перші етапи конкурсів призначені на 26 липня, а другі - на 30 липня.

Щодо ОГХК, "Краснолиманської" та Електроважмаша претенденти на статус радника можуть подати заявки до 23 липня, а конкурси відбудуться у два етапи - 27 липня і 31 липня.

У всіх випадках фіксований розмір оплати послуг радник встановлений до 0,5% вартості активів підприємства, наведеної до частки держави в ньому, а в разі продажу об'єкта розмір змінної частини становить до 2% від вартості проданого об'єкта приватизації, зазначається у документах

Нагадаємо, що в січні 2018 року Верховна Рада встановила нові правила приватизації державного майна. Залишається тільки мала приватизація і велика з вартістю активів понад 250 млн грн. Президент України Петро Порошенко 2 березня підписав закон "Про приватизацію державного та комунального майна".

У березні ФДМ затвердив список об'єктів малої приватизації, що підлягають продажу в 2018 році. До нього увійшли близько 600 об'єктів.

У травні Гройсман заявив про початок малої приватизації з червня 2018 року. Крім того, у травні уряд затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшли 26 підприємств. Однак, пізніше Кабмін виключив три підприємства зі списку "великої приватизації".