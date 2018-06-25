Нащо слова? Ми діло несемо.
Олег Ольжич, український поет, археолог і політичний діяч

Герасим'юк звільняється з посади заступниці голови Нацради

25 червня, 2018 - 22:28
Фото з архіву "Дня"

Заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк подала заяву про відставку.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". 

Також вона надала фотографію своєї заяви, в якому пише, що в Нацраді "створені неприйнятні для незалежної регуляторної діяльності умови". 

"Склалася негативна морально-етична атмосфера, що унеможливлює прозоре колегіальне ухвалення рішень, які би сприяли розвитку та зміцненню інформаційної сфери в державі. Робота незалежного регулятора помітно політизується. Стало можливим поширення з Національної ради офіційним шляхом спотвореної та зманіпульованої інформації, яка носить наклепницький характер", - пише Герасим'юк. 

За її словами, ситуація, що склалася, "руйнує головну мету", "під загрозу ставиться сама суть свободи слова, яка навпаки сьогодні потребує піклування й захисту".

Видання зазначає, що в Нацраді поки офіційно не прокоментували заяву Герасим'юк.

Джерело: Радіо Свобода

Більше новин

Трамп заявив, що "фейкові новини" викривили його зустріч з Кім Чен Ином
У Колумбії знайшли тіла викрадених журналістів з Еквадору
Bloomberg видалив карту з Україною без Криму після зауважень з боку Києва
Популярні канали на Youtube стануть платними
ВР може дозволити СБУ блокувати сайти без рішення суду
В Україні збільшилась кількість нападів на працівників медіа, - ООН

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 