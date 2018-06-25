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Головний суперник Ердогана на президентських виборах визнав поразку

25 червня, 2018 - 12:58
Фото haberturk.com

Головний суперник Ердогана на президентських виборах в Туреччині кандидат від опозиційної "Республіканської народної партії" Мухаррем Індже визнав свою поразку. Про це Індже оголосив у заяві для преси в Анкарі повідомляє Hurrieyt, передає "РБК-Україна".

Так, Індже, заявив, що приймає результати виборів. За підсумками голосування він здобув 31% голосів.

Політик наголосив, що офіційні результати практично не відрізнялися від результату підрахунку голосів його власної партії.

Індже також закликав Ердогана покласти край "риториці розколу" та стати президентом усієї нації, а не тільки своїх виборців. Він також застеріг від небезпеки одноосібного правління.

Нагадаємо, новообраний президент Туреччини матиме дуже широкі повноваження - він очолюватиме уряд і призначатиме на посади міністрів без згоди парламенту. Також він призначатиме керівників спецслужб та армії.

Як повідомлялося раніше, Реджеп Таїп Ердоган і правляча в Туреччині Партія справедливості і розвитку (АКР) заявили про свою перемогу на виборах.

"Партія справедливості та розвитку" Ердогана втратила більшість місць у парламентів та матиме 293 мандати (42,49%) у 600-місному парламенті. Однак блок "Народний альянс", до якого входять "Партія справедливості та розвитку та її союзницька Партія націоналістичного руху (МНР), сукупно здобули більшість та мають 53,62% голосів.

Джерело: РБК-Україна

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