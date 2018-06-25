Грицак: В полоні бойовиків 113 заручників, РФ свідомо блокує переговори по їх звільненню

Бойовики на Донбасі утримують у полоні 113 заручників. Про це у понеділок, 25 червня, в ході брифінгу заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє прес-служба відомства у Тwitter.

"Сьогодні на непідконтрольній українській владі території ОРДЛО продовжуються утримуватися 113 заручників, з них підтверджено представниками ОРДЛО в рамках мінського формату - лише 24", - повідомив він.

-Сьогодні на непідконтрольній українській владі території ОРДЛО продовжуються утримуватися 113 заручників, з них підтверджено представниками ОРДЛО в рамках «Мінського формату» - лише 24 — СБ України (@ServiceSsu) June 25, 2018

Грицак додав, що Російська Федерація свідомо блокує переговори по звільненню заручників.

"На жаль, на сьогоднішній день переговори по звільненню заручників свідомо блокуються РФ як інструмент тиску на Україну", - заявив він.

За словами Грицака, для України важливе значення має міжнародна підтримка світових лідерів, завдяки якій було звільнено багатьох політичних в'язнів.

Грицак: На жаль, на сьогоднішній день переговори по звільненню заручників свідомо блокуються РФ як інструмент тиску на Україну. І для нас важливе значення має міжнародна підтримка світових лідерів. Саме завдяки такій підтримці було звільнено багатьох політичних в'язнів — СБ України (@ServiceSsu) June 25, 2018

Раніше у квітні перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що Київ очікує від Москви конкретної відповіді на пропозицію передати РФ 23 росіян, засуджених за злочини проти суверенітету і територіальної цілісності України, заради звільнення українців, які перебувають у російських в'язницях.