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Грицак: В полоні бойовиків 113 заручників, РФ свідомо блокує переговори по їх звільненню

25 червня, 2018 - 13:25
Фото з відкритих джерел

Бойовики на Донбасі утримують у полоні 113 заручників. Про це у понеділок, 25 червня, в ході брифінгу заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє прес-служба відомства у Тwitter.

"Сьогодні на непідконтрольній українській владі території ОРДЛО продовжуються утримуватися 113 заручників, з них підтверджено представниками ОРДЛО в рамках мінського формату - лише 24", - повідомив він.

Грицак додав, що Російська Федерація свідомо блокує переговори по звільненню заручників.

"На жаль, на сьогоднішній день переговори по звільненню заручників свідомо блокуються РФ як інструмент тиску на Україну", - заявив він.

За словами Грицака, для України важливе значення має міжнародна підтримка світових лідерів, завдяки якій було звільнено багатьох політичних в'язнів.

Раніше у квітні перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що Київ очікує від Москви конкретної відповіді на пропозицію передати РФ 23 росіян, засуджених за злочини проти суверенітету і територіальної цілісності України, заради звільнення українців, які перебувають у російських в'язницях.

Джерело: День

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