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Канада у НАТО підтвердить підтримку України

25 червня, 2018 - 19:55
Фото Reuters

Під час саміту лідерів-країн членів НАТО у Брюсселі Канада підтвердить свою відданість підтримці України.

Про це заявили в офісі прем'єр-міністра Канади, повідомляє Укрінформ.

“Разом лідери країн НАТО розглянуть найкращі шляхи підвищення колективної безпеки, у тому числі, реагуючи на нові загрози та розбудовуючи можливості у співпраці із державами-партнерами й організаціями. Очільники також реагуватимуть на агресивні та незаконні дії Росії, а прем'єр-міністр Трюдо підтвердить підтримку Канадою України”, - розповіли в офісі прем'єр-міністра.

У відомстві додали, що під час саміту Трюдо також “обговорить з іншими лідерами країн НАТО трансатлантичні безпекові питання, серед яких способи співпраці заради зміцнення заснованого на правилах порядку у світі та захисту цивільних”. “Під час усіх дискусій та робочих сесій прем'єр-міністр Трюдо підтверджуватиме рішучу налаштованість Канади грати активну роль у НАТО, а також сильну й конструктивну - у світі”, - підсумували у Трюдо.

Джерело: Укрінформ

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