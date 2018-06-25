Канада у НАТО підтвердить підтримку України

Під час саміту лідерів-країн членів НАТО у Брюсселі Канада підтвердить свою відданість підтримці України.

Про це заявили в офісі прем'єр-міністра Канади, повідомляє Укрінформ.

“Разом лідери країн НАТО розглянуть найкращі шляхи підвищення колективної безпеки, у тому числі, реагуючи на нові загрози та розбудовуючи можливості у співпраці із державами-партнерами й організаціями. Очільники також реагуватимуть на агресивні та незаконні дії Росії, а прем'єр-міністр Трюдо підтвердить підтримку Канадою України”, - розповіли в офісі прем'єр-міністра.

У відомстві додали, що під час саміту Трюдо також “обговорить з іншими лідерами країн НАТО трансатлантичні безпекові питання, серед яких способи співпраці заради зміцнення заснованого на правилах порядку у світі та захисту цивільних”. “Під час усіх дискусій та робочих сесій прем'єр-міністр Трюдо підтверджуватиме рішучу налаштованість Канади грати активну роль у НАТО, а також сильну й конструктивну - у світі”, - підсумували у Трюдо.