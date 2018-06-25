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Кількість українських студентів за кордоном за 7 років зросла на 186%, - Кубів

25 червня, 2018 - 12:45
Фото Укрінформ

Протягом 2009–2016 років кількість українців, які виїхали здобувати вищу освіту за кордон, зросла майже у три рази. Про це у понеділок, 25 червня, повідомив міністр економічного розвитку Степан Кубів на відкритті Національної програми стажувань в ЦОВВ, передає УНН.

"З 2009 до 2016 року кількість студентів (українських) за кордоном зросла на 186%, до близько 70 тисяч осіб", - сказав Кубів.

Нагадаємо, у березні 2016 року в Україні розпочав свою роботу новий проект, що сприятиме підвищенню мобільності студентської молоді в рамках європейського і євроатлантичного простору – портал eepro.info. Цей інформаційний ресурс складається з освітньої і правової частин.

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Джерело: УНН

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