Литва, Естонія, Хорватія, Нідерланди та Румунія підписали протокол про створення кібернетичних сил

За ініціативою Литви країни ЄС починають створювати сили швидкого кібернетичного реагування – у понеділок, 25 червня, протокол про наміри підписали в Люксембурзі міністри оборони Литви, Естонії, Хорватії, Нідерландів та Румунії. Про це повідомляє портал Delfi.

Франція, Іспанія, Польща і Фінляндія долучаться до ініціативи до кінця року, заявив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс.

Країни ЄС пропонують створення кібернетичних команд з ротацією кожні шість місяців. Вони могли б прийти на допомогу державам-членам у разі великих комп'ютерних інцидентів.

Графік ротації, як очікується, буде затверджений у наступному році.

За словами міністра, з інститутами ЄС буде обговорена можливість використання у рамках проекту коштів бюджету Євросоюзу для закупівель устаткування і програмного забезпечення.

До проекту на правах спостерігачів приєднаються ще чотири країни - Бельгія, Греція, Словенія та Німеччина.

Кібернетичні сили є одним з перших проектів в рамках підписаної минулого року угоди про більш тісну співпрацю ЄС в галузі оборони.