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Мешканці Окінави на човнах у морі протестують проти будівництва авіабази США

25 червня, 2018 - 14:22
Фото: kyodonews.net

Жителі найпівденнішої японської префектури Окінава в понеділок вийшли на кількох десятках човнів в море на знак протесту проти будівельних робіт в місці перенесення авіабази корпусу морської піхоти США Футемма в бухті Хеноко (місто Наго).

Про це повідомляє японське агентство KYODO NEWS.

В акції взяли участь близько 170 людей, які впритул підійшли на 70 надувних човнах і байдарках до району будівництва. Вони тримали плакати і вигукували гасла з вимогою вивести базу за межі Окінави і зупинити проведення робіт по її переносу. Деякі протестувальники спробували подолати морські загородження, встановлені навколо території майбутнього об'єкта, однак були затримані береговою охороною Японії.

Джерело: День

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