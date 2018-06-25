Мешканці Окінави на човнах у морі протестують проти будівництва авіабази США

Жителі найпівденнішої японської префектури Окінава в понеділок вийшли на кількох десятках човнів в море на знак протесту проти будівельних робіт в місці перенесення авіабази корпусу морської піхоти США Футемма в бухті Хеноко (місто Наго).

Про це повідомляє японське агентство KYODO NEWS.

В акції взяли участь близько 170 людей, які впритул підійшли на 70 надувних човнах і байдарках до району будівництва. Вони тримали плакати і вигукували гасла з вимогою вивести базу за межі Окінави і зупинити проведення робіт по її переносу. Деякі протестувальники спробували подолати морські загородження, встановлені навколо території майбутнього об'єкта, однак були затримані береговою охороною Японії.