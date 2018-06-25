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Моравецький: Європа часто недооцінює наслідки агресії Росії в Україні

25 червня, 2018 - 22:06
Фото 112.ua

Європа дуже часто недооцінює наслідки російської агресії в Україні, зокрема значну кількість "біженців" з України, які втекли до Польщі з окупованої частини Донбасу.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної дискусії з головою Бундестагу Вольфгангом Шойбле в Європейському колегіумі Натолін у Варшаві, повідомляє Укрінформ.

"Польща платить свою ціну за стабілізацію східного флангу ЄС. Часто недооцінюються наслідки російської агресії в Україні. Це недооцінюється з перспективи Брюсселя, але там, на Донбасі, триває справжня війна і там проживає 10 млн людей", - зазначив Моравецький.

Він наголосив, що багато людей з цієї частини України "стали бездомними, втратили надію і втікають з цієї частини України", зокрема і до Польщі.

"Багато з них знайшли свій новий дім у Польщі. Більшість з них працюють, деяким з них допомагаємо через різні форми і канали соціальної допомоги", - сказав польський прем'єр.

Він додав, що таким чином Польща намагається "зберегти мир у цій частині Європи".

Нагадаємо, що Канада у НАТО підтвердить підтримку України.

Джерело: Укрінформ

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