Моряки затриманого в окупованому Криму українського судна відмовилися від їжі

Моряки українського судна "ЯМК-0041", затриманого біля берегів окупованого Криму, відмовилися від їжі. Про це повідомив у Facebook кримський адвокат Едем Семедляєв з посиланням на слова матері одного з членів екіпажу.

"За словами матері одного з моряків, вони відмовляються їсти і у відчаї від невизначеності", - зазначив адвокат.

Він нагадав, що 4 травня 2018 року у Чорному морі російські прикордонники затримали українське судно "ЯМК-0041", на борту якого були четверо моряків і капітан.

10 травня моряки - громадяни України Геннадій Отичко (1976 року народження), Руслан Скрипник (1988), Сергій Калініченко (1967) і Олег Блок (1965) - були допитані як свідки.

26 травня, за словами Семедляєва, до нього звернулися дружини моряків, які були у відчаї і не знали, що робити і до кого звернутися.

1 червня, як повідомив Семедляєв, він разом з колегою, адвокатом Емілем Курбедіновим, направився у прикордонне управління ФСБ в м.Балаклава, де вони спробували зустрітися з моряками і дізнатися про їх стан, оскільки на цей час вони вже близько місяця перебували у "полоні".

"Проте нас не пропустили і не дали зустрітися. Після цього нами було подано скарги на гарячі лінії ФСБ, у Головне прикордонне управління Криму і військову прокуратуру. Також нами було направлено скаргу до Севастопольського гарнізонного суду, скаргу у військову прокуратуру і Слідчий комітет заяву про злочин. Досі на жодну скаргу і заяви відповіді немає", - повідомив адвокат.

Він також нагадав, що щодо капітана Віктора Новицького порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 256 КК РФ (незаконна здобич (вилов) водних біологічних ресурсів) і обрано запобіжний захід у вигляді утримання у СІЗО.

За словами Семедляєва, до даної справи також підключилися адвокати Айдер Азаматов і Маммет Мамбетов. "Ми продовжуємо роботу по звільненню українських моряків з "полону", - додав він.

Нагадаємо, в окупованому Криму незаконно утримують моряків українського судна "ЯМК-0041" і не висувають жодних звинувачень. Держприкордонслужба України повідомила, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території. На борту перебували п'ять членів екіпажу. МЗС України засудив затримання українського судна російськими силовиками, а прокуратура порушила справу.

Раніше українські прикордонники повідомили, що росіяни почали жорстку політику затримання і догляду суден, що йдуть через Керченську протоку. За повідомленням ГПСУ, починаючи з 30 квітня, російські спецслужби зупиняють судна щодня для огляду та ідентифікації екіпажу.

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