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МЗС надіслало РФ термінову ноту щодо доступу Денісової до політв'язнів

25 червня, 2018 - 14:04
Фото Reuters

Міністерство закордонних справ України надіслало термінову ноту Російській Федерації щодо забезпечення безперешкодного допуску Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової до українських  політв'язнів. Про це у понеділок, 25 червня, повідомила речник Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца у Twitter.

"Надіслали термінову ноту РФ щодо забезпечення безперешкодного допуску омбудсмена України Л. Денісової до українських  політв'язнів в РФ", - написала вона.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України в черговий раз звернулось до Російської Федерації з проханням забезпечити омбудсмену Людмилі Денісовій доступ до українських політв’язнів в РФ.

Додамо, що США на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні також висловили обурення у зв'язку з відмовою російської влади допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до незаконно ув'язнених українців Олега Сенцова і Володимира Балуха, й закликали негайно забезпечити зустрічі.

Джерело: День

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