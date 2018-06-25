МЗС надіслало РФ термінову ноту щодо доступу Денісової до політв'язнів

Міністерство закордонних справ України надіслало термінову ноту Російській Федерації щодо забезпечення безперешкодного допуску Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової до українських політв'язнів. Про це у понеділок, 25 червня, повідомила речник Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца у Twitter.

"Надіслали термінову ноту РФ щодо забезпечення безперешкодного допуску омбудсмена України Л. Денісової до українських політв'язнів в РФ", - написала вона.

Надіслали термінову ноту РФ щодо забезпечення безперешкодного допуску омбудсмена України Л.Денісової до українських політв'язнів в РФ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 25, 2018

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України в черговий раз звернулось до Російської Федерації з проханням забезпечити омбудсмену Людмилі Денісовій доступ до українських політв’язнів в РФ.

Додамо, що США на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні також висловили обурення у зв'язку з відмовою російської влади допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до незаконно ув'язнених українців Олега Сенцова і Володимира Балуха, й закликали негайно забезпечити зустрічі.