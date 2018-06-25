МЗС виступило за інтеграцію ромів в українське суспільство

Міністерство закордонних справ України виступає за інтеграцію ромів в українське суспільство. Про це йдеться у заяві відомства.

"Приєднуємось до спільної заяви Міністерства культури України та Секретаріату Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року та вважаємо, що останній напад на представників ромської спільноти має стати предметом негайного розгляду на засіданні цієї робочої групи за участі у ньому представників правоохоронних органів", - йдеться у заяві.

Зазначається, що встановлення винних у нападі на ромів є також важливою частиною міжнародно-правових зобов’язань України за багатьма міжнародними договорами нашої держави - починаючи з Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

"З жалем констатуємо, що останніми роками в Європі посилюються антимігрантські, антиромські настрої, що, зокрема, має наслідком дискримінацію, переслідування та злочини на ґрунті ненависті по відношенню і до ромських громад та окремих представників цього народу. Звіти авторитетних міжнародних організацій фіксують той факт, що у найбагатшому регіоні світу роми продовжують страждати від відсутності можливості забезпечити свої базові потреби та права. На жаль, Україна не є виключенням, а, отже, ми маємо активно працювати над виробленням реальної загальноєвропейської політики з подолання цих негативних трендів та маємо стати її частиною", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, 24 червня під Львовом було скоєно напад на табір ромів. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова направила звернення до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з проханням дати належну правову оцінку діям радикально налаштованих осіб, які вчинили напад. Рада Європи засудила напад на ромів та вимагає прозорого і швидкого розслідування інциденту.