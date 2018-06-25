На Гоа після випадків загибелі туристів заборонили селфі на пляжах

На Гоа в 24 зонах на пляжах визначені місця, де будуть розставлені знаки, що забороняють робити Селфі, після загибелі туристів під час фото. Про це повідомляє The Times of India з посиланням на приватне рятувальне агентство.

Як наголошується в повідомленні, червоні прапори і попереджувальні написи були поставлені в усіх зонах, в яких заборонено купатися. Виконавчий директор агентства Раві Шанкар розповів, що вони будуть являти собою знаки, де буде написано "Селфі заборонено". На прапорцях, що огороджують такі зони, в картинках зобразять інструкції, чого не можна робити під час відвідування пляжів Гоа, а також номери екстрених служб, куди можна звернутися в разі надзвичайної події.

Крім того, агентство попередило туристів, що не можна плавати в морі під час сезону мусонних дощів, який може початися між 1 червня і 30 вересня. Рятувальники відзначили, що при таких умовах не рекомендується купатися і займатися іншими рекреаційними заходами поруч з водою.

Шанкар розповів, що вже поставлені червоні знаки в місцях, де не можна купатися, і рятувальники відстежують погодні умови.

У середині червня ЗМІ повідомляли, що двоє індійських туристів потонули, під час Селфі. Як розповіли в поліції, один з них потонув, коли робив фото себе та інших двох туристів на скелястому березі, коли їх змило хвилею в море. Індієць врятуватися не зміг, і його тіло було виявлено пізніше. Схожий інцидент стався ще з одним індійським туристом, коли хвиля потягла його в море під час Селфі.