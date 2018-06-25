На KYIV MEDIA WEEK 2018 виступить із майстер-класом гуру анімації з Голлівуду

KYIV MEDIA WEEK 2018 з радістю оголошує спеціального гостя – Макса Ховарда, гуру анімації, відомого продюсера і консультанта з Голлівуду. Макс виступить із майстер-класом «Отже, ви вирішили стати продюсером. Путівник по виробництву анімаційних фільмів від Макса Ховарда».

«Незалежно від обсягу вашого бюджету, завжди є шанс вийти за його межі. Успішний продюсер розуміє головну фішку – те, як потрібно розпоряджатися часом і коштами для досягнення успіху. Але ні того, ні іншого ніколи не буває вдосталь – саме це і є певним викликом. Секрет полягає в тому, щоб уміло та ефективно керувати активами, контролюючи, аби кожна копійка була витрачена за призначенням. Робота продюсера – це баланс між творчим баченням та доступними ресурсами, тобто «час та гроші». На майстер-класі ми розглянемо всі аспекти становлення успішного продюсера, від організації до управління творчим колективом, від розробки до дистрибуції готового кіно. Отже, прагнете ви стати продюсером чи просто волієте дізнатися, як створюється анімаційний фільм, цей майстер-клас, безперечно, для вас», – заявив Макс Ховард.

Макс Ховард – кінопродюсер з Лос-Анджелеса. Він керував анімаційними студіями Walt Disney в Лондоні, Парижі, Орландо і Лос-Анджелесі, а також був президентом з анімації в Warner Bros. Кар'єра Макса Ховарда в анімаційному бізнесі налічує понад 30 років, а до його фільмографії входять найбільш знакові та успішні проекти, як-от: «Хто підставив кролика Роджера», «Красуня і Чудовисько», «Русалонька», «Аладдін», «Король Лев» та інші.

Майстер-клас відбудеться 19 вересня (середа), з 11:00 до 13:00 в залі Ballroom.

Ознайомитися з повною програмою форуму можна на офіційному сайті KMW, а слідкувати за свіжими новинами – на сторінці у Facebook. До 31 липня діє спеціальна ціна на реєстрацію.

Нагадаємо, KYIV MEDIA WEEK відбудеться 17–21 вересня 2018 року в Hyatt Regency Kyiv (Київ, Україна).