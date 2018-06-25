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На саміті ОПЕК домовились знизити рівень світових цін на нафту

25 червня, 2018 - 15:24
Фото Reuters

На саміті Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) у Відні країни-члени домовились збільшити обсяги видобутку нафти та таким чином знизити рівень світових цін на неї.

Про це повідомляє Hromadske з посиланням на Bloomberg.

В той же час, на саміті так і не досягли згоди стосовно конкретних обсягів видобутку нафти, які планується скоротити.

Крім цього, за даними Bloomberg, Росії та Саудівській Аравії на саміті вдалось закріпити за собою статус двох найбільших експортерів нафти у світі.

Також на саміті обговорювалась подальша інтеграція Росії в ОПЕК. Наразі, ця країна не є її постійним членом тому не може прямо впливати на рішення організації.

Раніше повідомлялося, що ціни на нафту знижуються, оскільки повідомлення про плани Ірану наростити видобуток лише посилили побоювання інвесторів про різке зростання глобальної пропозиції сировини.

Нагадаємо, агентство Bloomberg нещодавно повідомило, що світові ціни на нафту в наступному році можуть зрости до $ 100 за барель.

Читайте також матеріал "Дня" "Проблема нафти" і "Про нафту, банки та революції".

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