НКРЕКП підвищила тарифи для "Київводоканалу"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила для "Київводоканалу" нові тарифи. Про це повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

Так, НКРЕКП встановило на 2018 рік для "Київводоканалу" тариф на послуги із централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Києва у розмірі 15,78 грн (у т. ч. ПДВ 2,63 грн) за 1 куб. м, із них:

8,292 грн (у т. ч. ПДВ 1 382 грн) за 1 куб. м водопостачання;

7,488 грн (у т. ч. ПДВ 1 248 грн) за 1 куб. м водовідведення;

тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (із використанням внутрішньобудинкових систем) у розмірі 16,716 грн (у т. ч. ПДВ 2 786 грн), із них:

8,784 грн (у т. ч. ПДВ 1464 грн) за 1 куб. м водопостачання;

7,932 грн (у т. ч. ПДВ 1 322 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Постанови наберуть чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті "Урядовий кур’єр".

Нагадаємо, у Києві розрахунковий тариф на послуги з водопостачання та водовідведення у 2019 році зросте в середньому на 49,6% - до 23,17 грн.