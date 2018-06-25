Нащо слова? Ми діло несемо.
Олег Ольжич, український поет, археолог і політичний діяч

ПАРЄ розгляне резолюцію щодо утримуваних у РФ українських політв’язнів

25 червня, 2018 - 11:54
Фото Reuters

У четвер, 28 червня, в Парламентській асамблеї Ради Європи відбудуться термінові дебати щодо утримуваних Кремлем українських політв’язнів, за підсумками яких відбудеться голосування за резолюцію. Про це у понеділок, 25 червня, на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"Мені вдалося переконати Бюро ПАРЄ! Дебати щодо українських заручників Кремля відбудуться в Страсбурзі у четвер вранці", - написав Ар'єв.

Обговорення відбудеться у форматі "термінові дебати", який передбачає ухвалення резолюції.

Доповідача, який готуватими проект резолюції, має визначити в понеділок юридичний комітет ПАРЄ.

Раніше повідомлялося, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд 25 червня подасть офіційне прохання до президента Росії Владіміра Путіна про помилування українського режисера Олега Сенцова, якого утримують у російській колонії.

Джерело: День

Більше новин

МЗС надіслало РФ термінову ноту щодо доступу Денісової до політв'язнів
Моряки затриманого в окупованому Криму українського судна відмовилися від їжі
Порошенко подякував Балуху за мужність
ФСВП РФ визнає політв'язня Сенцова громадянином України: Адвокат оприлюднив документ
В окупованому Криму "суд" розгляне клопотання про дострокове звільнення Балуха
Ягланд завтра офіційно проситиме Путіна звільнити Сенцова

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 