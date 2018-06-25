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Польща тестує новий залізничний маршрут в Китай через Україну

25 червня, 2018 - 18:36
Фото: tourdream.net

Польська залізнична компанія PKP LHS початку тестування нового маршруту в Китай.

Про це повідомляє ЦТС.

З Євротермінал в Славкуві, що належить PKP LHS, відправили пробний контейнер в Китай. По дорозі в Піднебесну він проїде по Транскаспійського маршруту, тобто по території України, Грузії, Азербайджану та Казахстану.

"Ми запускаємо маршрут, який коротше морського шляху і набагато дешевше, ніж повітряний транспорт. Він відповідає потребам експедиторів та операторів, які хочуть уникнути тривалого морського транспорту, обійти черзі на завантаження в азіатських портах, ефективно перетинати кордон з Європейським Союзом і забезпечувати доставку вантажів just -in-time ", - зазначив глава PKP LHS Збігнєв Трачіхлеб.

Запуск пробного контейнера був організований за сприяння австрійської компанії Far East Land Bridge ( "дочки" російської "РЖ

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