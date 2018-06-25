Порошенко подякував Балуху за мужність

Президент України Петро Порошенко подякував Володимиру Балуху, який понад три місяці голодує в СІЗО Сімферополя, за мужність. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ніхто не здолає народ, який співає український гімн навіть в кремлівських застінках - попри заборони та під загрозою жорстокого покарання… Дякую нескореному Володимирові Балуху за його лист та ще більше – за мужність", - зазначив президент.

Порошенко запевнив, що "Ми продовжимо нашу боротьбу за звільнення всіх українських заручників, які знаходяться в РФ, тимчасово окупованих Донбасі та Криму. І ми не припинимо цю боротьбу".

"Робив і робитиму все, щоб наблизити ту мить, коли матиму змогу потиснути Вашу руку на вільній українській землі", - написав глава держави.

Як повідомлялося, український політв'язень Володимир Балух, який утримується в СІЗО в окупованому Криму, посилив голодування.