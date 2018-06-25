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Олег Ольжич, український поет, археолог і політичний діяч

Порошенко привітав Ердогана з перемогою на виборах президента Туреччини

25 червня, 2018 - 09:59
Фото Shutterstock

Президент України Петро Порошенко привітав Реджепа Таїпа Ердогана з переобранням на посаду президента Туреччини. Про це він написав у своєму Twitter.

"Вітаю Р.Ердогана з переобранням на посаду президента Туреччини. Переконаний, що довіра населення та нові владні повноваження відкриють додаткові шляхи для подальшого розвитку Туреччини та добробуту турецького народу", — написав Порошенко.

Він також зазначив, що Україна налаштована на розбудову українсько-турецького стратегічного партнерства та поглиблення взаємодії.

Як повідомлялося, голова Вищої виборчої комісії (ЦВК) Туреччини Саді Гювен заявив про те, що чинний президент країни Реджеп Таїп Ердоган набрав абсолютну більшість голосів на дострокових президентських виборах.

Джерело: День

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