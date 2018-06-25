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Олег Ольжич, український поет, археолог і політичний діяч

Принц Вільям розпочав перший офіційний візит до Ізраїлю

25 червня, 2018 - 20:42
Фото Reuters

Принц Вільям розпочав перший офіційний візит до Ізраїлю та палестинських територій у понеділок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначається, 36-річний онук британської королеви Єлизавети ІІ, Герцог Кембриджський відвідає релігійні об'єкти, вшанує жертв Голокосту та зустрінеться з ізраїльськими та палестинськими лідерами, а також поспілкується з єврейськими та арабськими юнаками.

Повідомляється, що візит принца Вільяма є неполітичним. Водночас він є першим із королівської родини, хто побував на святій землі. 

Він розпочне перший повний день свого візиту, у вівторок, 26 червня. У нього запланована зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та президентом Палестинської Національної Адміністрації Махмудом Аббасом.

Представник британської королівської родини в рамках свого туру до країн Близького Сходу вже відвідав Йорданію. Там його зустрів принц королівства Хусейн. Принц Вільям відвідав урочистий захід, присвячений до дня народження його бабусі - королеви Єлизавети ІІ, де виступив з промовою, в якій згадав і свою дружину Кейт Міддлтон, повідомляє DailyMail. У дитинстві вона три роки прожила в Йорданії, де її батько був у довготривалому відрядженні.

 
    
Джерело: День
          
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