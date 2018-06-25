"ПриватБанк" попередив про шахрайську СМС-розсилку

"ПриватБанк" попередив своїх клієнтів про шахрайську СМС-розсилку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку.

Зазначається, що зловмисники розсилають клієнтам СМС-повідомлення від імені банку з вимогою авторизуватися, або банк заблокує платежну. мапу. Служба безпеки "ПриватБанку" заявила, що банк не відправляє своїм клієнтам сервісні або інші повідомлення з звичайних мобільних номерів. Окрім того, банк не розсилає клієнтам повідомлень про блокування карток.

За даними СБ банку, за останні дні зафіксовані випадки шахрайських розсилок абонентам одного з українських операторів смс з приватних мобільних номерів про нібито блокування карток клієнтів. У тексті таких повідомлень шахраї пропонували зв'язатися з невідомих номерами з метою отримання персональних даних клієнтів.

За фактом шахрайських розсилок банк разом з операторами зв'язку оперативно заблокували номери шахраїв і передали інформацію в киберполицию.

За попередніми даними, шахрайські розсилки велися зловмисниками із Запоріжжя.

Служба безпеки "ПриватБанку" в черговий раз звертає увагу, що всі комунікації банку з клієнтами, в тому числі через смс, банк веде виключно зі спеціального номера клієнтської підтримки 3700.

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