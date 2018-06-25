Ровер Curiosity зробив cелфі під час пилової бурі на Марсі

Ровер Curiosity сфотографував сам себе під час масштабної пилової бурі, яка бушує на Марсі ще з кінця травня.

На знімку видно, що через буревій марсохід покритий коричневим пилом, пише Nine Planets.

Від цієї бурі постраждав і апарат Opportunity, який працює на іншій частині Марса. З ним фахівці вже втратили зв'язок. Ровер кілька днів не передає ніякої інформації.

На відміну від апарату Opportunity, який оснащений звичайними сонячними панелями, марсохід Curiosity може спокійно працювати при будь-якому рівні освітлення, оскільки енергію він отримує від РІТЕГ - радіоізотопного термоелектричного генератора.

Автопортрети ровера створюються з використанням зображень, які зроблені за допомогою Curiosity Mars Hands Lens Imager (MAHLI). Цей апарат був побудований Malin Space Science Systems в Сан-Дієго. Селфі було оброблено Шоном Дораном, який відомий своїми роботами з обробки знімків з космосу.

Запуск Curiosity до Червоної планети відбувся 26 листопада 2011 року, а м'яка посадка була здійснена 6 серпня 2012 року. Передбачуваний термін служби апарату спочатку оцінювався в один марсіанський рік (686 земних діб), але робот успішно працює і до цього дня. Зараз марсохід піднімається на гору Шарп.