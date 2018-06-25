СБУ презентувала 6 збірок свідчень 435 колишніх заручників на непідконтрольних територіях

Служба безпеки України презентує 6 збірок, створених на основі опитування громадян, які були заручниками на непідконтрольних територіях. Служба безпеки України зібрала свідчення близько 1000 людей про катування з боку бойовиків самоназваних «ДНР» і «ЛНР».

Про це повідомила прес-служба СБУ на офіційній сторінці у Twitter.

Сьогодні ми презентуємо 6 збірок (свідчення 435 осіб), які були створені на основі опитування наших громадян – колишніх заручників в ОРДЛО. Це документальні матеріали, тут не має літературної обробки, - Голова СБУ

— СБ України (@ServiceSsu) 25 июня 2018 г.

«Сьогодні ми презентували 6 збірок свідчень 435 бранців, які перебували в «таборах смерті». Всього у нас є свідчення майже 1000 громадян, які піддавалися тортурам, проте до сьогоднішньої презентації вони не були готові», - йдеться у повідомленні.

За словами Грицака, всього з початку війни за допомогою волонтерів, активістів та громадських організацій вдалося повернути 3224 людини з окупованих територій.

На сторінці у Twitter СБУ також зазначається, що збірки складаються з двох частин: свідчення про факти військової агресії РФ проти України та свідчення про фізичне насилля та морально-психологічне знущання над ними під час перебування у заручниках.

Збірки складаються з двох частин:

- Свідчення про факти військової агресії РФ проти України

- Свідчення про фізичне насилля та морально-психологічне знущання над ними під час перебування у заручниках

— СБ України (@ServiceSsu) 25 июня 2018 г.

Під час спільного брифінгу з МЗС глава СБУ Василь Грицак підкреслив, що кожне свідчення – це пережитий жах людей, які перебували у руках справжніх садистів з числа російських військових, спецпризначенців або місцевих бойовиків, які фінансуються та керуються Росією.

Кожне свідчення – це пережитий жах людей, які перебували у руках справжніх садистів з числа російських військових, спецпризначенців або місцевих бойовиків, які фінансуються та керуються Росією, - наголосив Василь Грицак

— СБ України (@ServiceSsu) 25 июня 2018 г.

Зазначається також, що при СБУ функціонує Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення АТО. Протягом 2014-2018 років Об’єднаним центром звільнено з окупованих територій 3224 особи.

При СБУ функціонує Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення АТО.

Протягом 2014-2018 років Об’єднаним центром звільнено з окупованих територій 3224 особи.

— СБ України (@ServiceSsu) 25 июня 2018 г.