Сербія та Косово відновили переговори щодо угоди про примирення

Сербія поновила переговори за посередництва ЄС щодо покращення відносин з Косовом. Президент Сербії Александар Вучич провів переговори з лідером Косова Хашимом Тачі в Брюсселі за посередництва високого представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріки Могеріні, пише РТС, передає "ЄП".

За словами Вучича, сторони обговорити багато важливих питань і домовилися про мирне вирішення проблем, взаємну повагу, щоб гарантувати безпеку для громадян.

"Я не оптиміст, але ми почали обговорювати ті питання, які я вважаю дуже важливими", - сказав Вучич, зазначивши, що звернеться до нації, коли побачить перспективу компромісного рішення.

Сербський лідер додав, що не буде підписувати остаточну угоду без "рішення народу".

Тачі після зустрічі заявив, що йдеться про спроби досягнення остаточної угоди, яка буде прийнятною як для Косова, так для Сербії.

"Це була важка зустріч, непроста, але позитивно, що дивимося у майбутнє на користь обох країн. Ми прийшли до висновку, що досягнення остаточної угоди про повну нормалізацію відносин між Косово і Сербією в інтересах обох сторін і регіону", - сказав він.

Тачі вважає, що країни багато втрачають, залишаючись ізольованими і не маючи змоги приєднатися до Євросоюзу.

"Ми повинні не бути заручниками міфів минулого, а жити в нинішній реальності й бачити майбутнє обох країн. Сьогодні у Косова і Сербії патріотизмом є не оплакування минулого, а досягнення миру і угоди щодо примирення", - переконаний Тачі, передає RTK.

Нагадаємо, Сербія вийшла з переговорів ЄС щодо покращення відносин з Косовом у січні 2018 року після убивства сербського політика в Косово. Євросоюз веде переговори про вступ із Сербією з 2014 року, але Брюссель наголошує, що жоден майбутній член ЄС не може мати територіальних або прикордонних суперечок. Сербія не визнає незалежності Косова, проголошеної в 2008 році. Президент Сербії Александар Вучич наполягає: будь-яка майбутня угода з Косовом повинна бути результатом компромісу, ймовірно, референдуму.