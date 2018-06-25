Сьогодні у Страсбурзі розпочинається літня сесія ПАРЄ

У Страсбурзі сьогодні стартує літня сесія ПАРЄ, на які буде обрано нового президента Асамблеї. Про це повідомляє прес-служба Асамблеї, передає "Укрінформ".

"ПАРЄ планує обрати свого нового Президента на літній сесії у Страсбурзі (25-29 червня 2018 року). Високопоставлені особи, які виступлять перед членами, - прем'єр-міністри Хорватії та Словаччини, а також міністр закордонних справ Люксембургу", - повідомила прес-служба.

Крім того, віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних та європейських справ Хорватії звернеться до Комітету міністрів. Також планується обмін думками з Генеральним секретарем організації.

"Серед питань, що стоять на порядку денному, є захист правозахисників, а також нові обмеження щодо діяльності НУО в державах-членах", - вказали у прес-службі.

Асамблея на літні сесії буде обговорювати гуманітарну ситуацію біженців в сусідніх із Сирією країнах і проведе спільні дебати щодо позачергової обробки заяв про надання притулку та створення безпечних притулків для біженців за кордоном, а також наслідки впливу зовнішніх аспектів прав людини в ЄС на притулок та міграційної політики, за участю міністра з питань імміграційної політики Греції.

Окрім того, на сесії йтиметься про примусові шлюби в Європі та баланс між найкращими інтересами дитини та необхідністю єдності сім'ї.

Також у порядку денному розгляд ситуації щодо переслідування представників ЛГБТІ в Чеченській Республіці, навмисне знищення та незаконна торгівля культурною спадщиною та жінки в економіці.

На затвердження Бюро Асамблеї до порядку денного запропоновано додати термінове обговорення "Загрози здоров'ю та життю українських в'язнів в Російській Федерації та окупованому Криму". Рішення про проведення цих дебатів буде ухвалене зранку в понеділок.