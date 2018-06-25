США найближчим часом представлять КНДР графік виконання завдань з денуклеаризації

Графік виконання завдань, що стоять перед КНДР щодо виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина, буде представлений Вашингтоном Пхеньяну найближчим часом, заявив журналістам представник Пентагону.

"Будуть поставлені спеціальні завдання, спеціальний графік їх виконання разом з нашим баченням реалізації домовленостей саміту", - сказав чиновник журналістам, які супроводжують міністра оборони США Джима Меттіса в поїздці країнами Азії, передає Інтерфакс-Україна.

Він не став розкривати деталей вимог американської сторони, але додав: "Ми швидко дізнаємося, чи мають намір північні корейці діяти чесно, або ж ні".

Раніше держсекретар США Майк Помпео оголосив, що збирається, "не відкладаючи у довгий ящик", відвідати Пхеньян. Під час недавнього відвідування Сеула він заявив, що США розраховують на повну денуклеаризацію КНДР протягом 2-2,5 років.

Д.Трамп за підсумками сінгапурського саміту оголосив про відстрочку проведення військових навчань поблизу Корейського півострова. Дж.Меттіс під час поїздки сказав журналістам: "Проведення великих спільних комбінованих навчань відкладене ... Подивимося, як піде продовження переговорів з КНДР, щоб вирішити, чи залишати проведення навчань у тому стані, в якому вони знаходяться зараз".

Шеф Пентагону відвідає Китай, Південну Корею і Японію.