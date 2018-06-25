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Сущенко закликав Сенцова відмовитися від голодування, - адвокат

25 червня, 2018 - 16:51
Фото Reuters

Незаконно засуджений в Росії український журналіст Роман Сущенко попросив відмовитися від голодування українця Олега Сенцова, також незаконно засудженого в РФ.

Про це в Facebook написав адвокат Марк Фейгін.

"Тільки що вийшов від Романа Сущенка з Лефортово. Він просить передати Олегу Сенцову, щоб він беріг себе і відмовився від голодування. Банальні слова тут ні до чого, і так все ясно", - повідомив він.

За його словами, Сущенко також передав слова підтримки українському омбудсмену Людмилі Денісовій і попросив всіх, від кого це залежить, допомогти їй домогтися зустрічі з політв'язнем.

Фейгін додав, що Сущенко також її дуже чекає.

На думку адвоката, ситуація з українськими політв'язнями стає вже зовсім непристойною і безсовісною.

Сенцов у колонії "Білий ведмідь" 14 травня оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів.

Джерело: День

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