Трамп планує огородити технологічні підприємства США від китайських інвестицій

Президент США Дональд Трамп має намір заборонити багатьом китайським компаніям інвестувати у технологічні підприємства США, а також ввести додаткову заборону на експорт значущих американських технологій до КНР. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними американської ділової газети, про таке рішення вашингтонської адміністрації буде оголошено в кінці поточного тижня. Як зазначається, міністерство фінансів США, зокрема, планує заборонити фірмам, в яких Китай володіє щонайменше 25% акцій, купувати компанії США, що мають відношення до “промислово значимих технологій”. Плани поки не носять остаточний характер і можуть змінитися.

Крім того, Рада національної безпеки при Білому домі і міністерство торгівлі опрацьовують плани введення заборони на експорт ряду таких технологій до КНР, повідомляють джерела видання.

Як відзначає The Wall Street Journal, плановані обмеження адміністрації США будуть стосуватися лише потенційних нових угод і не торкнуться існуючі угоди. При цьому розмежувань між державними і приватними компаніями КНР у даному випадку проводитися не буде. За даними газети, Вашингтон дасть компаніям США висловити свою думку в зв’язку зі запланованими обмеженнями перед їх вступом у силу.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно оголосила про запровадження тарифів на імпортовані китайські товари на суму в 50 млрд доларів. У свою чергу Китай заявив про те, що негайно накладе на американські товари штрафні мита в розмірі 25%.

Трамп уже неодноразово заявляв, що йому не подобається дефіцит у торгівлі з Китаєм, що досягає, за його словами, 500 млрд доларів на рік. Він підписав 22 березня меморандум, який передбачає застосування комплексу заходів проти нечесної, на думку США, торгової політики Пекіна, яка, зокрема, полягає в примусі американських компаній до передачі їх технологій та інтелектуальної власності китайським підприємствам.