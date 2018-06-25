У Чорному морі відпрацював завдання фрегат "Гетьман Сагайдачний"

Флагман українських Військово-Морських Сил фрегат «Гетьман Сагайдачний» повернувся в Одеський порт. Протягом декількох днів у відкритому морі проводилися маневри в складі тактичної групи за участю морської авіації та двох малих броньованих катерів «Бердянськ» та «Аккерман».

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України на офіційному сайті.

Спочатку перевірка роботи двигунів та газотурбін на великих швидкостях та виконання елементів тактичного маневрування. Далі - відбиття нападу ворожих катерів. Згодом - навчання з протиповітряної оборони спільно з морськими авіаторами та тренування новачків під час зльоту-посадки.

Палубний вертоліт Ка-27 понад 40-к разів здіймався у небо та повертався на борт. Далі екіпажі "Гетьмана Сагайдачного" та вертольоту Мі-14 спільно виявили та знищили підводний човен умовного противника штатним торпедним озброєнням.

Діставшись морского полігону, ракетно-артилерійська бойова частина флагману виконала практичні стрільби з потужної корабельної гармати АК-100 по наземним і морським цілям.

В ході відпрацювання тактичного завдання були застосовані всі бойові частини корабля, перевірені у роботі головні механізми фрегату.

"Нам вдалося підготувати новий екіпаж та укомплектувати його, а також підготувати особовий склад", - заявив Деніс Іванін, командир фрегата «Гетьман Сагайдачний» Військово-Морських Сил ЗСУ.

Він також зазначив, що на даний час фрегат «Гетьман Сагайдачний» повністю готовий до застосування його за призначенням, а задовільний стан корабля дозволяє виконувати усі поставлені завдання.

Цікаво, що вперше ми побачили на борту фрегата новий тактичний номер, який відповідає стандартам НАТО. Відтепер, замість колишнього U130, красується натовську F130. «Гюрза» також поміняли індекс — замість букви U на них з’явилися P174 і P175.

Невдовзі фрегат «Гетьман Сагайдачний» чекає участь в українсько-американських військових навчаннях серії Sea Breeze.