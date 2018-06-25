У Ефіопії заарештували 30 підозрюваних у скоєнні замаху на прем’єра

Поліція Ефіопії заарештувала 30 осіб, підозрюваних у причетності до події у суботу замаху на прем’єр-міністра Абія Ахмеда.

Про це повідомило в неділю агентство Al Jazeera

“Кількість людей, взятих під арешт у зв’язку з їх причетністю до атаки на площі Мескель досягла 30”, — заявив глава федеральної поліцейської комісії Зейн Джемал в інтерв’ю державній телекомпанії.

Замах на вбивство глави уряду було скоєно незабаром після того, як він закінчив свій виступ. У цей час із однієї зі трибун у його сторону була кинута граната. Сам Абій Ахмед не постраждав. Під час події на площі перебували понад 100 тис. осіб.

Згідно з останніми даними, які публікує на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров’я Ефіопії Амір Аман, унаслідок вибуху гранати загинуло двоє людей. Загальна кількість постраждалих становить 156, з них 43 пораненим надається в допомогу в лікарнях, шестеро з них перебувають у критичному стані.

За словами прем’єр-міністра, “атаку здійснили представники сил, які виступають проти об’єднаної Ефіопії”. Очоливши у квітні уряд країни, Ахмед заявив про початок політичних реформ, що включають у себе широку амністію більше 1 тис. ув’язнених, засуджених за політичними статтями, а також врегулювання прикордонного територіального конфлікту з Еритреєю, що триває з 1990-х років. Зі 2015 року на території штатів Оромія і Амхарці тривають масові народні виступи місцевих жителів, незадоволених земельною політикою уряду і неувагою до економічних інтересів громад, разом становлять більшу частину населення Ефіопії.

Нагадаємо, у столиці Ефіопії зранку 23 червня внаслідок вибуху гранати на акції підтримки нового прем'єра 154 людини постраждали та одна загинула. Десятеро постраждалих перебувають у критичному стані.