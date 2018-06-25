У ФРН затримали екс-охоронця Усами бен Ладена

Німецькі правоохоронці затримали колишнього охоронця екс-ватажка терористичної організації "Аль-Каїда" Усами бен Ладена.

Про це заявив мер Бохума Томас Спрінґер, передає ЄП з посиланням на Der Westen.

41-річний Самі А. жив у Німеччині з 1997 року, успішно стверджуючи, що він ризикує зазнати катувань на своїй батьківщині в Тунісі, якщо його депортують. Чоловік отримував від німецької держави понад 1100 євро допомоги на місяць.

Тунісця затримали під час відвідин поліцейської дільниці, де йому повідомили рішення про депортацію.

Федеральне агентство з міграції та біженців ФРН планувало депортувати його ще в 2006 році, але в квітні 2017 року Вищий адміністративний суд постановив, що після повернення в Туніс чоловіка можуть піддати тортурам. Однак 25 червня агентство відкликало постанову суду про неприпустимість депортації Самі А.

Самі А. вважався загрозою безпеці у зв'язку з його ймовірними зв'язками з ісламістськими групами. Він протягом багатьох років мав з'являтися в поліції, хоч ніколи й не звинувачувався у злочині.

Він завжди заперечував, що був колишнім охоронцем покійного лідера "Аль-Каїди" Усами бен Ладена, натхненника нападів 11 вересня на Сполучені Штати.

Але судді у справі про тероризм 2015 року в Мюнстері заявили, що, на їхню думку, Самі А. пройшов військову підготовку в таборі "Аль-Каїди" в Афганістані в 1999 і 2000 роках і належав до команди охоронців бен Ладена.