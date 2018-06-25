У ГУР Міноборони пройшов міжнародний форум представників воєнних розвідок країн чорноморського регіону

У Головному управлінні розвідки Міноборони пройшов міжнародний Black Sea Intelligence Forum - представники воєнних розвідок країн регіону визначили практичні заходи протидії російській агресії.

Про це повідомляє сайт ГУР МО України.

«Упродовж декількох діб у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України проводився міжнародний форум Black Sea Intelligence Forum. Участь у заході, крім української сторони, взяли делегації експертів з міністерств оборони восьми країн світу на чолі із представниками вищого керівництва. Проведення форуму обумовлене значним погіршенням протягом останнього часу світової та регіональної безпеки через агресивні дії Російської Федерації та необхідністю пошуку шляхів врегулювання ситуації спільними зусиллями країн регіону та провідних держав світу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міжнародний спеціальний захід такого рівня представництва вперше проведено в Україні від початку російської збройної агресії проти Української держави

Під час брифінгів, пленарних засідань та панельних дискусій заходу було розглянуто існуючі та потенційні загрози регіональній та світовій безпеці за тематичними напрямами.

«При цьому однією з найбільших загроз національній безпеці кожної із країн-учасниць форуму та світовій безпеці в цілому було визначено агресивні дії Російської Федерації, зокрема нарощування угруповань російських військ поблизу кордонів України та в тимчасово окупованому Криму, а також ескалація напруження російською стороною у Чорному та Азовському морях», - повідомили в ГУР.

Під час заходу також активно використовувався метод підготовки спільних доповідей від декількох сторін. Крім того, керівники делегацій провели низку двосторонніх та багатосторонніх зустрічей високого рівня.

Участь у роботі форуму взяли міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак, начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Василь Бурба та представники керівництва Генерального штабу ЗС України.

«Детально проаналізувавши здобуту країнами-учасницями розвідувальну інформацію щодо стану та тенденцій поширення існуючих та потенційних загроз, учасники заходу визначили практичні заходи протидії експансії російської агресії у регіоні та світі», - зазначається у повідомленні.