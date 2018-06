У Кам’янці-Подільському завершився кінофестиваль "Бруківка"

Кам’янець-Подільський на кілька днів став центром творців українського кінематографу, адже в місті вдруге відбувався Міжнародний кінофестиваль «Бруківка».

Після офіційного відкриття та традиційної червоної доріжки гості фестивалю мали змогу переглянути низку вітчизняних та закордонних фільмів, конкурс косплеєрів та насолодитися творчістю музичних колективів.

Окрім того, три дні поспіль відвідувачі «Бруківки» безпосередньо спілкувалися та відвідували майстер-класи, на яких зі своїми мистецькими секретами ділилися сценарист художнього фільму «Дзідзьо. Контрабас», член експертної ради з підтримки аудіовізуального мистецтва «Українського культурного фонду» Володимир Нагорний, режисер художніх фільмів «Правило бою», «Крути 1918» та серіалу «Гвардія» Олексій Шапарєв, режисер «Сторожової Застави» Юрій Ковальов, продюсер (кінострічки «Червоний», «Іван Сила», «Стрімголов», «Тарас: Повернення») Володимир Філіппов та інші.

Відбулася також презентація ексклюзивних матеріалів до художніх фільмів «Позивний Бандерас» та біографічного детективу про Василя Стуса «Птах душі» від творчого тандему Сергія Дзюби та Артемія Кірсанова.

У другий день фестивалю було проведено круглий стіл на тему «Перспективи українського кінематографу». Взяти участь у дискусії організатори запросили представників різноманітних кінематографічних професій: режисерів, сценаристів, продюсерів, дистриб’юторів, представників кінотеатрів та блогерів. Більшість кінотворців та критиків зазначили, що вітчизняне кіно лише розпочинає свій шлях розвитку, адже тривалий час була фактична пауза та проблеми з фінансуванням.

Одним із негативних факторів розвитку називають «піратство», малу кількість кінозалів та нетривалий прокат українських кінострічок у них.

Експерти були одностайними у тому, що для розвитку цієї сфери культури важливо розвивати аматорський напрямок.

«Як професійний спорт неможливий без розвитку аматорського, так і професійний кінематограф не розвиватиметься без аматорського кіно», - зазначив Олексій Шапарєв.

В останній день фестивалю відбулося визначення переможців. У номінації «Український аматорський фільм» перемогли фільми «Невеселий» Дмитра Чухрана (Сєвєродонецьк, Луганська область), «Довкола кіно» Олександра Шеремети (Київ) «Наперстки» Ореста Смілянця (Київ) та «Рівновага» Устина Данчука (Херсон).

Найкращим іноземним аматорським фільмом визнано «You Won’t Leave Me, Right?» Гліба Балдоза (Gilb Baldoza) з Філіпін.

Кращими вітчизняними фільмами журі назвало «Цвяхи» Ахмеді-Ернеса Сарихаліла (Сімферополь), «Ще один день» Олександра Шимка (м. Борщів, Тернопільська область), «Анахата» Ріти Кузьминої (Київ / Чернівці).

Призи у номінації «Іноземний професійний фільм» вибороли «Telephone» Мухаммеда та Самаха Сафі Баязідів (Muhammad Bayazid and Samah Safi Bayazid) (Сирія), «Game» Дженні Донохе (Jeannie Donohoe) (США) і «Between Mournings» Фредеріка Дебрабанта (Frederic Debrabant) (Франція).

Кращими анімаційними фільмами названо «Піщаний мандрівник» Еріка Гіссманна (Нідерланди), «Ірма» Алехо Щеттіні (Уругвай) «Токсичні відносини» Степа Шеунга (Гонконг).

Також було визначено переможців у номінаціях «Соціальна реклама», «Краща акторська гра», «Кращий анімаційний український фільм» та у спеціальних відзнаках від членів журі.

Гран-прі ж фестивалю виборола кінострічка «In a Land of Macho Men, The Queer is King» мексиканського режисера Дейва Карізоса (Dave Carrizosa).

«Щиро дякую Кам’янець-Подільській міській раді та Держкіно за те, що підтримали проведення кінофестивалю. Також вдячний професійному складу журі, учасникам, волонтерам та всім глядачам, які завітали на «Бруківку». Він вийшов значно масштабнішим та потужнішим за попередній, але ми хочемо ще більшого. І гадаю, що наступного року ми вразимо всіх гостей фестивалю ще вищим рівнем», – коментує організатор фестивалю Андрій Заєць.